Evini satıp fünye üretti!

Savunma sanayii atılımında profesyonel firma ve mühendislerin yanı sıra ustalar da rol oynuyor. 55 yıllık torna ustası Bülent Aşıkoğlu, roket ve mühimmatlar için fünye üretti. Bunun için evini satan Aşıkoğlu, 9 ayda hedefine ulaştı. Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğundaki ateşleyicinin ABD'de fiyatının bin dolar olduğuna dikkat çekti. OSTİM'de bulunan 200 metrekarelik atölyesinde söz konusu çalışmasını Yeni Şafak'a anlatan Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğunda ve iki parçadan üretilen ateşleyicinin seri imalatı için özel tezgah da ürettiğini söyledi.ROKETLER ONSUZ DEMİR YIĞINIAşıkoğlu, “İçerisine mercimek büyüklüğünde ateşleyici konuluyor. F-16 pilotu düğmeye bastığı an mercimek tanesi büyüklüğündeki ateşleyici alev alıyor ve ana ateşleyiciyi harekete geçirerek ön kısmındaki tırtıklı bölüm açılarak roketi ateşliyor. Ateşleyici olmadığı takdirde roketler demir yığınına dönüşür. Rusya'nın Ukrayna'ya attığı roketler gibi toprağa saplanıp kalır” şeklinde konuştu.MİLLİ BİR GÖREVYüzde 70 bakır ve yüzde 30 çinko alaşımlı ateşleyicinin Roketsan ve MKE için 1.600 adet üretildiğini ve testlerden geçtiğini belirten Aşıkoğlu, “Yeni bir teknoloji ile ürettiğim için patlamayan bomba kalmayacak. Hava Kuvvetleri bu parçayı yılda 30 bin adet kullanıyor. Bunu üretebilmek milli bir görev” dedi.Couger helikopterine eğriltek parçasıBülent Aşıkoğlu, torna atölyesinde TAİ'de bakım onarımları yapılan Couger helikopterinde kullanılmak üzere, 1.100 adet motorların hava giriş bölümü için eğriltek de üretti. Aşıkoğlu'nun verdiği bilgiye göre eğriltek, motorların hava girişini kolaylaştırıyor. Aşıkoğlu'nun üretimlerinin arasında gaz maskesi kapsülü de yer alıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) için üretilen kapsül 11 farklı pres kalıbında üretiliyordu. Aşıkoğlu bunu tek hidrolik kalıpta ve kalıp izi olmaksızın üretmeyi başardı.Komut verildi: Dünya Türkiye'nin mühimmatını konuşacakTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak' dedi.