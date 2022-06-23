  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Banka hesabı olanlar dikkat!

İzmir'de bir vatandaşın banka hesabından kendisinin haberi olmadan 163 bin TL para çekildi. Çekilen para ile ilgili bankaya dava açan vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. Bilirkişi, bankanın gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı gerekçesiyle kusurlu olduğu kararını verdi. Mahkeme bilirkişi raporu sonrası bankayı haksız bularak çekilen paranın faiziyle birlikte geri ödenmesi hükmünü verdi.

Ekleme: 23.06.2022 - 16:19 Güncelleme: 23.06.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Banka hesabı olanlar dikkat!
İzmir'de iç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt (23), bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin yasal faizleriyle Bozkurt'a verilmesine karar verdi. Avukat Nazlı Demir, 'Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur' dedi.

Banka hesabı olanlar dikkat!

Zekeriya Bozkurt'u geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.30 sıralarında arayan bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme, hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık sisteminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, 2 ayrı hesabından rızası olmadan peyderpey toplam 163 bin 480 TL çekildiğini fark etti.

1 saat sonra polis merkezine giden Bozkurt, bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesapların sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu. Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla bankanın kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

Banka hesabı olanlar dikkat!

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ
Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce ise inceleme tamamlandı. Heyet raporunda, 'Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılmasıyla önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur' denildi.

Rapor sonrası mahkeme, açılan davanın kısmen kabulüyle toplam paradan 148 bin 480 TL'nin yasal faiziyle Bozkurt'a verilmesine hükmetti.

Avukat Nazlı Demir, dava sürecinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunun, müvekkilinin mağduriyet yaşadığı 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin bankanın kusuru nedeniyle sanıkların eline geçtiğini ortaya koyduğunu belirterek, 'Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur. Eğer ki sizlerde benzer şekilde mağdur olduysanız; tüketici mahkemesine gidebilirsiniz' dedi.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
Dünya gıda kriziyle boğuşurken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor
Yargıtay'ın 'askeri öğrenciler' kararına destek veren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Nedim Şener'den tepki: Bir kere de şehitlerin yanında olun
Mahrem imamlardan şok itiraf! Liste oluşturuluyor!
İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
CHP'li İBB hizmeti bilmediği gibi yıkmayı bile beceremiyor! İBB binasının yıkımında bir vatandaş yaralandı!
Adana'da petrol müjdesi! Yabancı şirket kuyuya beton dökmüş!
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...
Miçotakis provokasyona doymadı! AB Zirvesi planına Türkiye'den jet yanıt
AK Parti'den muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt: Kirli bir algı oluşturuyorlar! Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın
CHP'li Belediye'den Türk Lirası'na saygısızlık!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası açıklaması: Haksız tahrik indirimi tartışmaya açılmalı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!
İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
UNESCO uyardı! İstanbulda tsunami...

UNESCO uyardı! İstanbulda tsunami...

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!