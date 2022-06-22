Yargıtay'dan skandal karar!

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeylidosyası kapsamında ve hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkında kararı bozdu. Karar bozulduğu için Silivri Cezaevi'ndeki öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş da kararla ilgili detayları aktardı. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi? Ceza Hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önsöz, 'Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu tahliye edildiği anlamına gelmiyor.' dedi.15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesi getirildikleri İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde trafikte kalan, ardından tamamı tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin dosyalarının gittiği Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.SİLİVRİ CEZAEVİ'NDEKİ ÖĞRENCİLER DÜN AKŞAMDAN BERİ TAHLİYE EDİLİYORA Haber Muhabiri Rüya Akkuş, kararla ilgili şunları aktardı 'Dünden beri tahliyelerin başladığını söylemek mümkün. Silivri Cezaevi'nden askeri öğrenciler tek tek tahliye oluyor. Bu kapsamda Yargıtay'ın verdiği karar da oldukça önemli. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeye iştirak ettikleri tespit edilenle birlikte askeri lise öğrencileri de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından yargılamalar başlamış askeri lise öğrencileri de müebbet hapis cezası almıştı. Hatta söz konusu askeri öğrenciler havacılıkta okuyan askeri öğrenciler oldukları için de kendilerinin de darbeye iştirak ettikleri söylenerek 'anayasayı ihlal' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet almış ancak tavır ve davranışları verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisi de dikkate alınarak söz konusu ceza müebbet hapis cezasına döndürülmüştü. Elbette bu sürecin yerel mahkeme aşamasıydı önce istinaf ardından Yargıtay süreçleri yaşandı. Yargıtay, önüne gelen dosyayı inceledi. Söz konusu öğrencilerin darbeye doğrudan iştirak etmediklerine karar vererek Haklarında verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Burada karar ilama çıkmadığı için detayları bilmiyoruz. Bir yargılama daha olacak mı? Netlik kazanmış değil. Ancak halihazırdaki hüküm bozulduğu için Silivri Cezaevi'ndeki öğrenciler, dün akşamdan beri tahliye ediliyorlar ve bu tahliyelerin de gün içerisinde sonlanması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Yargıtay, almış olduğu kararın gerekçesini de yazarak ilam edecek. 'KARAR NE ANLAMA GELİYOR?Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. FETÖ sanıklarına verilen hapis cezası bozuldu, tahliyeler başladı. 15 Temmuz'un yıl dönümüne 20-25 gün var. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi? Ceza Hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.'TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA KIRAMAYACAKTIR'İşte o açıklamalardan satır başları;2016 yılından beri devam eden bir yargılama süreci olduğunu görüyoruz. Öncelikle yerel mahkeme ardından istinat ve akabinde Yargıtay'da ilgili dava değerlendirildi. Bu davanın değerlendiriliş aşaması çeşitli süreçlerden geçiyor ve uzun bir yargılama süreci. Burada biz gerekçeli karara ulaşabilmiş değiliz İlerleyen süreçte açıklanacak orada daha net hangi gerekçeli karara ulaşabilmiş değiliz. İlerleyen süreçte açıklanacak orada daha net hangi hukuki dayanaklarla bu kararın bozulduğu ve akabinde tahliyelerin gerçekleştiğini göreceğiz. Buradaki öğrencilerin genç olması ve bu cezanın kendi gelecek hayatlarına etki etmesi adına yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için bir tahliye kararı verildiğini açık ve net olarak görüyoruz. Ancak buradaki süreci şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu askeri lisedeki öğrenciler darbe girişimine yüzde 100 katılmış veya katılmamış diyemeyiz çünkü dediğimiz gibi dosyanın gerekçeli kararı net olarak elimizde değil ancak o süreç içerisinde geçmişiyle ele aldığımız taktirde bu mevcut durumun aslında bizim askeri liselere giriş koşullarını sağlamak için de bu yapıyla bir bağlantının olması gerektiği algısını Türk milletinin vicdanında kıramayacaktır diye düşünüyorum.FETÖ ile iltisaklı olmayan vatandaşların askeri liselerde öğrenci olarak subay olarak ve akabinde devamında askeriyede devam edemediğine birçok tanık var. FETÖ burada askeri liseye girmenin koşullarından birisinin de bir dönem için FETÖ üyesi iltisaklı olmak gerekliliği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Tabii ki bu insanlar Türk milletinin birer vatandaşı onların da gelecek hayatlarında ülkeye düşman olmamaları vatana millete pişman olduktan sonra yaptıklarının bedelini ödedikten sonra kazandırılmaları gerekliliğinin de insani olarak düşünmek gerekiyor. Ancak suça bulaşmışlıkları varsa o günün şartlarında ByLock kullanımı gibi eğitimler gibi çeşitli dönemlerde bunlarında cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.Özellikle HDP milletvekillerinin de bu konuda bir baskısı ve sosyal medyayı yönlendirmesi olduğunu gördük. Bu konuda da aklımıza çeşitli soru işaretleri geliyor. Yargılama davada karar bozulsa bile tekrardan yargılama devam edecek. Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu tahliye edildiği anlamına gelmiyor. Böyle olayların yaşanması vatanımıza, milletimize, bu tarz darbe girişimlerinin dahil olmasını hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Eğer varsa işlenen bir suç bunun da cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum.SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?Bu tarz durumlarda Yargıtay'dan bozulmalarda usulü eksikliklerden kaynaklı olarak bozulmalar yaşanabilir. Eksik bir ifade alımı, delillerin eksik değerlendirilmesi gibi sebeplerdendolayı görüntülerin kayıtların eksik tutulması veya dosya içerisine zamanında hukuki sürelere uygun olmadan girmiş olması durumunda bazı durumlarda Yargıtay kararları bozabilir. Tekrardan aynı cezanın verilmeyeceği anlamına gelmez.TAHLİYELER NE ANLAMA GELİYOR?Mahkemeler tekrardan yargılamayı başlatacak, tekrardan ifadeler alınacak, hakimlerin taktirine göre eksik hususlar yani burada gerekçeli kararda belirtilen hususlar özellikle çok önemli. Bu hususlar giderildikten sonra bizler tekrardan yargılamanın devam edeceğini göreceğiz. Bunların tahliye olması beraat aldıkları anlamına gelmiyor. Tekrardan yargılama yapılacak ve eksik hususlar giderildikten sonra bu yargılama sonucunda bir hüküm daha verilecek. Yurt dışı yasağı konarak tahliye edilebilirler. Çeşitli günlerde imza atmak koşuluyla tahliye edilebilirler Bu süreç daha çok yeni ve evrakları da bize imza atmak koşuluyla tahliye edilebilirler. Bu süreç daha çok yeni ve evrakları da bize ulaşmadığı için net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ancak yaşanan süreçte yargılama devam edecek.Türk milleti her zaman kendisine karşı işlenen suçlarda bunların her zaman takipçisi olmuş ve akabinde gerekli cezaları vermiştir.