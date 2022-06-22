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İBB'nin ağaç katliamına tepki!

İBB'nin Emirgan'daki ağaç katliamınatepkiler büyüyor: Her ağaca ayrı ceza!

İBB'nin ağaç katliamına tepki!
Ekleme: 22.06.2022 - 10:09 Güncelleme: 22.06.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin ağaç katliamına tepki!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Dolmabahçe'den sonra Emirgan Koruluğu'nda da ağaç katliamı yapıldı. Koruluktan onlarca ağaç kesilirken, İBB'nin çevre katliamına tepkiler devam ediyor.

Korulukta 130 ağacı katleden İBB hakkında son olarak Orman İşletme tarafından ilk etapta kesilen 54 ağaç için idari ceza uygulanmıştı.

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı, kesilen ağaçlar için toplam 9 bin TL'lik idari cezanın yetersiz olduğunu belirterek bu cezanın her ağaç başına uygulanması gerektiğini söyledi.

Balcı, 'Orman İşletme'nin izinsiz kesilen ağaçları bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı kesilen ağaç sayısı kadar uygulamasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim' diye konuştu.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise 'Zihniyettesakatlık var. İstanbul'un ağaçlarına art niyetli savaş açılmış.

Nedir bu ağaç düşmanlığı, anlamak mümkün değil. Ehliyetsiz ve liyakatsiz bir yönetim söz konusu
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