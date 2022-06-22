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Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Konya'da yaşayan Merve Küçüktekin'in eski nişanlısı genç kadının üzerine kezzap attı. Küçüktekin ağır yaralandı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kadın "Olaydan iki gün kadar öncede beni öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulunmuştum. Kapı çaldı, kim olduğunu sorduğumda, 'su saatine bakacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 22.06.2022 - 12:29 Güncelleme: 22.06.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28) sevgili olduğu sözleşmeli er Sabit Türk (26) ile 1 yıl önce nişanlandı. Ancak, Türk'ün kendisine psikolojik şiddet uygulaması üzerine, 3 ay sonra ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kadını tehdit etmeye başladı.

Reddedilince de geçen Pazar, üzerine kezzap atarak yaktı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU
Gözlerini bile açmakta güçlük çeken Küçüktekin, dehşet anlarını anlattı. 'Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi.

'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu. Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.

KENDİME GELDİĞİMDE, VÜCUDUM YANIYORDU
Bende emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti. Olay günü ise işten eve gelmiştim. Yarım saat sonra kapı çaldı. Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi. Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı.

Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu. Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.
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