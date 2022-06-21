Teröre Eren darbesi: 2 terörist öldürüldü

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari İlçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, (2) BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.