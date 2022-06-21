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Teröre Eren darbesi: 2 terörist öldürüldü

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari İlçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, (2) BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Ekleme: 21.06.2022 - 11:31 Güncelleme: 21.06.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Teröre Eren darbesi: 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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