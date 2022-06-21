Mali'de 132 sivil katledildi! 3 gün yas ilan edildi!

Mali'de Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu terör saldırıları gerçekleştirilmiş ve 132 kişi hayatını kaybetmişti.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.