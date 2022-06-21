Mali'de 132 sivil katledildi! 3 gün yas ilan edildi!
Mali'de terör saldırılarının ardından 132 kişi hayatını kaybedince ülkede 3 gün yas ilan edildiği açıklandı.
Mali'de Bankass ilçesine bağlı Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu terör saldırıları gerçekleştirilmiş ve 132 kişi hayatını kaybetmişti.
3 günlük yas ilanı
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
DEAŞ'ın saldırıları etkili oluyor
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
3 günlük yas ilanı
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede, 21 Haziran'dan başlayarak 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
DEAŞ'ın saldırıları etkili oluyor
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.