Kılıçdaroğlu'na CHP'li Girgin hatırlatıldı!

Mahkeme kararını eleştiren Kılıçdaroğlu'na Pınar Gültekin'in ailesine 'davadan vazgeç' diyen CHP'li Girgin hatırlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen karara tepki gösterdi. Grup toplantısındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Gültekin ailesini davadan vazgeçmesi için arayan CHP'li Süleyman Girgin' hatırlatıldı. CHP'li vekilin cinayeti örtbas etmeye çalışması skandalının çıktığı dönemde Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakmıştı. Partisinde sıkça yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına da tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu'nun, Pınar Gültekin davasına yönelik söylemleri 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.



Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi.



Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.



Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, ''Adalet yoktur dedik ama, Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'e, yargıç haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Kadınların susmaması lazım'' ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA 'GİRGİN' HATIRLATMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile ilgili açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.



Kılıçdaroğlu'na, Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.



CHP'Lİ GİRGİN 'DAVADAN VAZGEÇ' DEMİŞTİ

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.



Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.



Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti

CHP'li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddia edilmişti. O iddialar hakkında açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.



KILIÇDAROĞLU SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Girgin sorusunu yanıtsız bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.



'O ZAMAN NEDEN SUSTUN'

Sosyal medyada birçok kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin davasına yönelik açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, 'Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Ayrıca Kılıçdaroğlu'na CHP içinde defalarca yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan ahlak dışı olaylara sessiz kalması hatta genel merkez tarafından örtbas edilmeye çalışılması sıkça kamuoyuna yansımıştı.