İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi

Tahıl sorununun çözümü için bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerin katılacağı toplantı önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen son dakika habere göre; Küresel tahıl sorununu çözmek üzere bu hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek.Kaynaklar, Türkiye Rusya Ukrayna temsilcileri ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı 4'lü zirve İstanbul'da yapılacak.Ayrıntılar geliyor...