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Bakan duyurdu! Evde bakım yardımı hesaplarda!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Ekleme: 21.06.2022 - 11:45 Güncelleme: 21.06.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan duyurdu! Evde bakım yardımı hesaplarda!Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini hatırlatarak, 'Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uyguluyoruz. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor' dedi.

'2006 YILINDA BAŞLATILAN EVDE BAKIM YARDIMI...'
Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, 'Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'1 MİLYAR 289 MİLYON TL EVDE BAKIM YARDIMI'NI HESAPLARA YATIRDIK'
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, 'Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim' dedi.
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