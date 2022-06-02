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Beyaz Gazete
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Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Fahrettin Bilgit'e yaptığı ziyaret sırasında cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Ekleme: 2.06.2022 - 19:10 Güncelleme: 2.06.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (BESOB) geçen hafta başkanlığa seçilen Fahrettin Bilgit'i ziyaret etti.

CHP'nin Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi:

“Diyor ki bize, 'Millet İttifakının adayı kim?' Öncelikle adaylığını açıkla bakalım. Devlet Bahçeli aday gösterdi ama Erdoğan hala ben adayım diyemedi.

'Bursa'dan söyleyelim, bizim adayımız: 6'lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, Türkiye'de 16 Nisan'daki Adalet Yürüyüşü'nden itibaren toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur.'
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