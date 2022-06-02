TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.