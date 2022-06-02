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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Ekleme: 2.06.2022 - 10:13 Güncelleme: 2.06.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.
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