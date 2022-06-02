Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye gerçekleşecek operasyonu duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat ve Münbiç operasyonuna ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki operasyonlarda da öne çıkan Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. İşte Suriye'den gelen son dakika görüntüleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon duyurusunun ardından gözlerin çevrildiği Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.