  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendini savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, genel müdürü olduğu SSK'nın kendi döneminde 'batmadığını' öne sürdü. Görev yaptığı 7 yılda yaklaşık 7 kat bütçe açığı oluşmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım." diye konuştu.

SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendini savundu!
Ekleme: 2.06.2022 - 23:28 Güncelleme: 2.06.2022 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendini savundu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42 canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunucunun kendisine yönelttiği 'SSK'yı (Sosyal Sigortalar Kurumu) batırdı, borca soktu şeklinde eleştiriler var. SSK'yı siz mi batırdınız?' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım.' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, genel müdürü olduğu SSK'nın kendi döneminde 'batmadığını' öne sürdü. Görev yaptığı 7 yılda yaklaşık 7 kat bütçe açığı oluşmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım.' diye konuştu.

'SSK BATMAZ, BÜYÜK TASARUFLARA İMZA ATTIM'
Devletin, devlet kurumlarının batmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, 'SSK da batmaz. Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim genel müdürlük yaptığım dönemin tamamı müfettiş ordusu tarafından incelendi. Bir kuruş bile bulmadılar, bulamadılar. Şunu da ifade edeyim benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. Eş değer ilaç uygulamasını başlatan da benim, büyük tasarruflara imza atan da benim o dönemde.' dedi.

7 YILDA 7 KAT AÇIKLA BIRAKTI
Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde SSK'nın bütçesinde açık rekoru kırılmıştı. 1990'da yüzde 15 bütçe fazlası veren kurumun, Kılıçdaroğlu'nun 1992-99 arasını kapsayan genel müdürlüğünde bütçe açığı 373 milyon dolardan 2 milyar 666 milyon dolara yükselmişti. Aynı dönemde prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 iken 1999'da bu oran yüzde 55 seviyesine inmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 yıldır CHP'nin genel başkanlığı görevini yürütüyor. Sosyal Gigortalar Genel Müdürü olduğu dönem çok eleştirilen Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığında nasıl bir performans sergiledi?
SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu kendini savundu!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan somut adım vurgusu: Anlamak yetmez!
Ömer Çelik'ten 3 kelimelik 'Kemal Kılıçdaroğlu' tarifi!
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Kılıçdaroğlu dünü unuttu, 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi!
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Çiftçilere 300 milyon TL hibe müjdesi geldi!

Çiftçilere 300 milyon TL hibe müjdesi geldi!