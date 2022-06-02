CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili cevaplar!

AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, 'Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz.' açıklamasını yapmıştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi.Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi.Özkoç, 'PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz.' dedi.CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | VideoArşivlerde ise Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin ne beka sorunu olacak PYD bize mi saldıracak?' demişti.Özkoç, CHP'nin terör örgütleri lanetlediğini dile getirdi. Ancak; arşivler CHP grup başkan vekilini yalanladı.Başkan Erdoğan, 'Türkye'nin PKK-YPGye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?' sorusunu sordu.CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | VideoÖzkoç, 'Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz' dedi.Oysa, Kılıçdaroğlu, 'Operasyon yapacakmış sınır ötesi operasyona muhalefet karşı' demişti.Özkoç, 'O milli mücadelenin önderlerinden bir tanesiyiz' dedi.Kılıçdaroğlu, 'Fizan çöllerinde bizim askerimizin ne işi var' demişti.Başkan Erdoğan, 'Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?' demişti.Özkoç, 'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır' dedi.