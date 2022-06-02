CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili cevaplar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Başkan Erdoğan'ın sorduğu sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yanıt verdi. Özkoç' özellikle terörle mücadele konusundaki sorulara verdiği yanıtlar Kılıçdaroğlu ile ters düşmesine sebep oldu. Başkan Erdoğan, "Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. CHP tarafından ise o sorulara net cevaplar gelmedi. Verilen cevapların arşivden çıkan açıklamalarla çelişkisi ise dikkat çekti.
AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, 'Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz.' açıklamasını yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORULARI VE CHP'NİN YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi.
Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi.
Özkoç, 'PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz.' dedi.
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video
Arşivlerde ise Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin ne beka sorunu olacak PYD bize mi saldıracak?' demişti.
ARŞİV YALAN SÖYLEMEZ
Özkoç, CHP'nin terör örgütleri lanetlediğini dile getirdi. Ancak; arşivler CHP grup başkan vekilini yalanladı.
Başkan Erdoğan, 'Türkye'nin PKK-YPGye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?' sorusunu sordu.
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video
Özkoç, 'Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz' dedi.
Oysa, Kılıçdaroğlu, 'Operasyon yapacakmış sınır ötesi operasyona muhalefet karşı' demişti.
ÖZKOÇ'UN, MAVİ VATAN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP DA TARTIŞILACAK TÜRDENDİ
Özkoç, 'O milli mücadelenin önderlerinden bir tanesiyiz' dedi.
Kılıçdaroğlu, 'Fizan çöllerinde bizim askerimizin ne işi var' demişti.
CHP'Lİ ÖZKOÇ ADAYLIK SORUSUNA DA KAÇAMAK YANIT VERDİ
Başkan Erdoğan, 'Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?' demişti.
Özkoç, 'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır' dedi.