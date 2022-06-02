CHP'den Adana’da heykel açılışı

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.Bugün de Adana’nın CHP'li Çukurova Belediyesi, heykel açılışı gerçekleştirdi.CHP'li belediye, M.Ö. 13’üncü yüzyılda şimdiki Çukurova bölgesinde doğmuş ve yaşamış Hitit İmparatorluğu’nun bir kraliçesi olan Puduhepa’nın heykelini yaptırdı.O heykel, aynı adı taşıyan parkın içerisinde açıldı.Açılışta Çukurova Kent Konseyi Başkanı Aysel Ateş, dünyada savaşların devam ettiğini, kadına gerekli değerin gösterilmediğini söyledi ve Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın 3 bin 300 yıl öncesinden kadının siyasi temsilinin simgesi olduğunu belirtti.Çukurova olarak bu tarihsel şahsiyete sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Ateş, Puduhepa’nın adını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi.3 yıl önce Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Huzurevleri Mahallesi’nde Puduhepa Sokağı’nın açılışının yapıldığını hatırlatan Aysel Ateş, şimdi de park ve heykel açılışı yapılarak hedefledikleri tanıtıma yönelik önemli bir adım atıldığını dile getirdi.Törende Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Kizzuvatnalı Kraliçe Puduhepa konusu bir söyleşi gerçekleştirdi.