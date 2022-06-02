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Borsa İstanbul'dan yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 kazançla günü 2.601,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 2.603,34 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Ekleme: 2.06.2022 - 18:30 Güncelleme: 2.06.2022 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki 'şahin' ton nedeniyle küresel risk iştahında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.
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