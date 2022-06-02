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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan İstanbulspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup ederek, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım İstanbulspor'u tebrik etti.

Ekleme: 2.06.2022 - 23:06 Güncelleme: 2.06.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan İstanbulspor'a tebrik mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup ederek, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım İstanbulspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan, 'Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım İstanbulspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, 'Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

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