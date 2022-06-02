Anadolujet Budapeşte uçuşlara başladı

TK7746 sefer sayısıyla gerçekleştiren ilk seferle Budapeşte'deki Ferenc Liszt Havalimanı'nda iniş yapan Boeing 737-800 tipi Anadolujet uçağı, su takıyla karşılandı.Seferler perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftanın üç günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. AnadoluJet, yolcuları 30 Haziran 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Ağustos 2022 tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.