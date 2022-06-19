Finlandiya, İsveç Türkiye görüşmeleri yarın devam edecek!

Finlandiya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi.İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in daveti üzerine, Brüksel'deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi.