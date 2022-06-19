Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalr Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum.'