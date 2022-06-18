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Bitcoin 20 bin doların altına düştü

Bitcoin 2020'den sonra ilk kez 20 bin doların altını gördü.

Ekleme: 18.06.2022 - 15:30 Güncelleme: 18.06.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin 20 bin doların altına düştü
Kripto piyasalarındaki deprem devam ediyor.

Yaz aylarında büyük bir yükseliş beklenen piyasa dibi gördü.

Bir-iki aylık düşüş trendinden sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından tam anlamıyla deprem yaşadı.

70 bin dolara dayandıktan sonra uzun bir süre 40 bin dolar seviyelerinde seyreden piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, faiz artırımı kararının ardından 30 binlere düştü.

18 ayın en düşük seviyesi

Fed'in 15 Haziran Çarşamba günü aldığı 75 puanlık artış kararı da düşüşün sürmesine neden oldu.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, 18 bin 700'lere kadar geriledi.

Majör kripto para Bitcoin, şu siralar 19 bin 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum bin doların altında

Bitcoin'in düşüşü tüm kripto varlıklarda hissedildi. Piyasanın ikinci en büyük varlığı Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Japon kripto borsası Bitbank'ta piyasa analisti Yuya Hasegawa, 'Birçok yatırımcı için çok acı verici.' dedi.

Güven kaybına neden olacak

Ortaya çıkan tablonun, insanların bir bütün olarak kripto piyasasına olan güvenini kaybetmesine neden olacağını belirten Hasegawa, tecrübeli kripto yatırımcılarının ve uzun vadeli beklentilere inananların, indirimli fiyatlarla satın alma fırsatını yakalayacağını söyledi.

'Kartopuna dönüşür'

Kurumsal yatırımcılar ve işletmeler için kripto para piyasası veri sağlayıcısı olan Fransa merkezli Kaiko'dan analist Conor Ryder, Financial Times'a verdiği demeçte, 'Dominolar şimdi düşüyor.' diye konuştu.

Ryder, 'Daha fazla domino ile muhtemelen daha fazla aşağı yönlü fiyat hareketi gelir, bu da muhtemelen bu tasfiyelerle birlikte bir kartopuna dönüşür.' ifadesini kullandı.

Piyasada karamsarlık hakim

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.

Piyasadaki düşüş beklentiler dahilinde yaşanırken gelecek konusunda da karamsar bir hava hakim.

Öte yandan piyasa uzmanları, şartların bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 1-2 ay içerisinde düşüşün devam edebileceğini belirtiyor.
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