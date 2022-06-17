Başkan Erdoğan'dan 'Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan'ın paylaştığı infografikte "2002 orman varlığımız 20,8 milyon hektar, 2022'de ise 23,1 milyon hektar." bilgileri yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla mesaj paylaştıErdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve KuraklıklaMücadele Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Görselde, "Son 20 yılda, 5,9 milyar fidan dikildi." ifadesi bulunurken "2002 orman varlığımız 20,8 milyon hektar, 2022'de ise 23,1 milyon hektar." bilgileri yer aldı.