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Terör örgütü PKK'dan 'Gezi eylemleri' itirafı!

Başta CHP olması üzere 6'lı masadaki muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir çevre eylemi ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Elbaşlarından Tekin Yoldaş "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK'dan 'Gezi eylemleri' itirafı!
Ekleme: 16.06.2022 - 22:41 Güncelleme: 16.06.2022 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'dan 'Gezi eylemleri' itirafı!
Muhalefet partileri Gezi eylemlerini masum bir çevre eylemi ve halk hareketi olarak gösterme çabasındayken PKK'dan itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Elbaşlarından Tekin Yoldaş 'Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik' diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

'GEZİNİN ÖZNESİ BİZDİK, YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'

Teröristbaşı şu ifadeleri kullandı: Şunu da söylemek lazım. Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. Bu Taksim ayaklanması doğrudan bu hareketin öznesi olduğu bir mücadeledir. Aslında yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz. Nasıl onlar 15 Temmuz'da yarım kalan iş diyorlarsa biz de daha güçlü örgütlenecek hesap soracağız.


Tekin Yoldaş isimli teröristbaşı daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi temali eylemlerle ilgili olarak 'Destekliyoruz ve içlerinde üyelerimiz var' demişti. Muhalefet Boğaziçi eylemlerini de desteklemişti.
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