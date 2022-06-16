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Beyaz Gazete
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İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!
Ekleme: 16.06.2022 - 22:50 Güncelleme: 16.06.2022 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!
Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.

İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!

Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.
İsveç terör örgütü PKK propagandası yaptı!
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