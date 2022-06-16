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Emekliye 'bayram ikramiyesi' müjdesi!

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Kurban Bayramı öncesi verilen emekli ikramiyeleri ise Temmuz ayında hesaplarda olacak. Bu noktada emekliler, Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi tutarı resmi açıklama ile netleşecek. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Ekleme: 16.06.2022 - 23:20 Güncelleme: 16.06.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Emekliye 'bayram ikramiyesi' müjdesi!
Türkiye'de milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayını beklemeye başladı. Ramazan ayında 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri ardından 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?' soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz bayram oranında yatacağı düşünülen emekli bayram ikramiyesi resmi açıklama ile netleşecek. Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, bayram ikramiyesi son durum…

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesinin yatması beklenen o tarih;

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri
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