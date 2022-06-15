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Fed faiz kararı belli oldu!

Fed faiz kararı belli oldu. İki gün süren Haziran 2022 Fed toplantısı sonrası dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Buna göre Fed politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. Faiz kararı sonrası piyasalar faiz karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı. Milyonların merak ettiği, 'Fed faiz kararı açıklandı mı, Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak?' soruları böylelikle yanıt bulmuş oldu. Fed toplantısı ve Fed kararı için gelecek açıklamaya dikkat çeken ekonomistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daralması sonrası 'Stagflasyon krizi' söylemlerini sıklaştırdı.

Fed faiz kararı belli oldu!
Ekleme: 15.06.2022 - 21:24 Güncelleme: 15.06.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Fed faiz kararı belli oldu!
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı. Banka, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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