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Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

Dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve endişeleri beraberinde getiren maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çeken bir adım atılıyor. Bir grup bilim insanı 'ayrımcı' ve 'damgalayıcı' olduğu gerekçesiyle maymun çiçeği hastalığının adının değişmesini istedi. Bu talebi kabul eden DSÖ, şimdilerde virüse yeni bir isim arıyor.

Ekleme: 14.06.2022 - 19:10 Güncelleme: 14.06.2022 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!
Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada endişeleri artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Her ne kadar uzmanların bir pandemiye neden olmayacağını belirtmesine rağmen dünya genelinde endişeler artarken, bir grup bilim insanı DSÖ'ye hastalığın adınının değiştirilmesini istedi.

Uzmanların önerisi, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından resmi bir tanım olmayan bir isim koymak.

Bilim insanları DSÖ'ye gönderdikleri mektupta 'Mecvut küresel yayılma bağlamında, maymun çiçeği virüsünün Afrikalı olmaya atıfta bulunması yalnızca hatalı değil, anı zamanda ayrımcı ve damgalıyıcı bir durum' denildi.

Bunun üzerine DSÖ'nün maymun çiçeğinin ait olduğu aile grubuna daha uygun isimler de araştırmaya devam etti.

DSÖ'den bir sözcü, 'Hastalıkları isimlendirilirken olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve herahangi bir kültürel, sosyal, ulusal, böglesel, profesyonel ve etnik gruba zarar vermekten kaçınarak yapılması gerekiyor' ifadelerinde bulundu.

Geçen ay Yabancı Basın Birliği, maymun çiçeği virüsü hastalığı nedeniyle Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması için çağrıda bulunmuştu.

Medyanın ırkçılığa karşı çıkması gerektiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği savunuldu.

Açıklamada, 'Eğer Avrupa ve Amerika'daki maymun çiçeği virüsü salgınından bahsediyorsanız Avrupa ve Amerika'daki hastanelerden fotoğraflar kullanmalısınız' denildi.




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