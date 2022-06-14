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iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili yeni bir rapor yayınladı.

Ekleme: 14.06.2022 - 13:33 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı
ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçecek ve delikli ekran kullanacak.

Öte yandan, yeni modellerin kamera özelliklerine dair bazı detaylar ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili yeni raporunu yayınladı.

iPhone 14 kamera özellikleri

Paylaşılan bilgilere göre Sony, iPhone ailesi için kamera sensörü tedarik etmeye devam edecek. Şirket, lens konusunda ise Genius ve Largan ile çalışacak.


Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle piyasaya sürülecek.

Rapora göre, telefonun ön kamerası önemli ölçüde iyileştirilecek ve mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuçlar elde edecek. Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak.

iPhone 13 modelinde beş parçalı lens kullanan Apple'ın, iPhone 14 ön kamerasında daha kaliteli fotoğraf ve video için altı parçalı f/1.9 lens kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Şirketin arka kameradaki iyileştirmeler için ise iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine odaklanacağı belirtiliyor.

Örneğin Apple, 8K video desteğine sahip 48 megapiksel geniş açılı kamerayı iPhone 14 Pro modelinde karşımıza çıkarabilir.

iPhone 14 modelleri 6GB RAM ile gelecek

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Aktarılan bilgilere göre, serideki dört modelin tamamı 6 GB RAM kapasitesi sunacak.

TrendForce'a göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha hızlı ve aynı zamanda enerji verimliliği daha yüksek LPDDR5 RAM'le gelecek. Öte yandan, iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise LPDDR4X RAM'leri kullanmaya devam edecek.
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