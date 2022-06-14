HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusunda anlaşamadı. Altılı masanın gizli ayağı HDP ise, seçimde gösterilecek aday ve talepleri üzerinden ortaklarına gözdağı vermeyi sürdürüyor.Bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarını açıkça hedef alarak, 'Saydığımız yöntemler karşılanmazsa kendi adayımızı çıkarırız. Kimse imalar beklemesin. Bu kadar.' diye konuştu.Sancar açıklamasında şunları söyledi:'Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız.'