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Bitcoin 20 bin dolara geriledi

Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararı öncesinde gerilen küresel piyasaların etkisiyle Bitcoin'in de gerilemesine devam ederek 20 bin dolara kadar değer kaybettiği görüldü.

Ekleme: 14.06.2022 - 13:19 Güncelleme: 14.06.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin 20 bin dolara gerilediKripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, 60 binli seviyelere çıktığı günleri geride bıraktı. Para birimi, son 24 saat içerisinde 21 doların altını test ederek 20 bin 800 seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası toplantısı bugün başladı ve faiz kararı ise yarın akşam saatlerinde açıklanacak. ABD'nin yüzde 8,6 şeklinde yüksek gelen enflasyon verisinin ardından gelecek Fed faiz kararı, sadece ABD'de değil tüm küresel piyasalarda merakla bekleniyor.

Bu gergin bekleyiş resesyon endişelerini artırırken, diğer para birimleri de dolar karşısında olumsuz etkilendi. Bu etkinin, kripto parayı geldiği noktadan daha da aşağıya çektiği görülüyor.

ECB Başkanı açıklama yaptı

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin hiçbir şeye dayanmadığını, riskleri anlamayan, her şeyi kaybedebilecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için endişeli olduğunu, bu yüzden bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin bugün yüzde 11 düştü
En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, kısa sürede 26 bin dolar seviyelerinden 20 bin dolara geriledi. Bitcoin, bugün yüzde 11 oranında düşüşle 22 bin 758 dolardan işlem görüyor.

Diğer kripto paralar

Kripto para birimlerinden Ethereum da sert düşüş yaşadı. Ethereum yüzde 10 oranında düşüşle 1.215 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içindeki düşüş anında 1.074 dolara kadar gerileme yaşanmıştı. Kasım ayında 147 dolar ile tarihi zirvesini gören Avax, şu sıralar yüzde 3 oranında primle 16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Avax tarihi zirvesinden yüzde 89 geride bulunuyor.
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