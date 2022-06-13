  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!

İBB Meclisi Haziran ayı ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in mavi sularının kahverengi renge bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu "Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün" dedi.

İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
Ekleme: 13.06.2022 - 20:22 Güncelleme: 13.06.2022 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı, bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda, Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda Haliç'in suyunun kahverengine dönmesi tartışıldı

'HALİÇ SİMSİYAH OLDU'

Haliç'in simsiyah olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, 'Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugün ki yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu. 'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı.

'EHİL ELLERDE HALİÇ MASMAVİ, EHİL OLMAYAN ELLERDE HALİÇ SİMSİYAH'

Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor. 1994'te adete bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı elde ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün' dedi.

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, cankurtaran maaşlarına ilişkin konuşarak, 'Deniz mevsiminin açılmasıyla birlikte hafta sonunu deniz ve plajlarımızda geçirmek isteyen vatandaşlarımız var. Şile'den Silivri'ye kadar bütün plajlarımıza 600 yakın cankurtaran arkadaşımız görev yapıyor. Cankurtaran arkadaşlarımızın iyi ve eğitimli olması gerekiyor.

Cankurtaran arkadaşlarımızın maaşlarının yüksek olması gerekiyor. Yoksa buradaki kalite düşüyor. MHP grubu olarak cankurtaranların dertlerini dinledik. Yanılmıyorsam 6 bin 300 TL'lik bir ücret ile cankurtaranlık hizmeti veriyorlar. Yemek ve yol ücreti ödenmiyor bu arkadaşlarımıza. Cankurtaran maaşlarının net 7500 TL olmasını istiyoruz. Silivri Belediyesi olarak Silivri'nin Kumluk ve Selimpaşa bölgesinde kimin tarafından işletildiği bilinmeyen plajların yanı sıra Silivri Belediyesi olarak bir plaj işletmesi açacağımızı ifade ettik. Selimpaşa'ya kadınlar plajı açacağımız yeri planladık. Silivri'ye bir halk plajı bir de kadınlar plajı yapacağız' dedi.
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!