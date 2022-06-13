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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!

Daha önce İmamoğlu yönetimine destek veren sanatçıların aldığı fahiş konser ücretleri tartışılırken, bu tartışmaya şarkıcı Teoman da eklendi.

CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ekleme: 13.06.2022 - 13:03 Güncelleme: 13.06.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bütçe harcamaları, kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor...

Maaliyetler üzerinden belediyenin sıkıntı çektiğini, hükümetten destek beklediğini bildiren İBB yönetiminin son harcamaları da faturalara yansıdı.

Bu faturalarda dikkat çeken detaylardan biri de konser harcamaları...

Geçtiğimiz günlerde İBB yönetimi, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Maltepe miting alanında kutlama etkinliği düzenledi.

Bir konsere 300 bin lira
Etkinlik kapsamında daha önce Gökhan Özoğuz, Murat Boz, Şevval Sam gibi isimlere konser için fahiş bedeller ödeyen İBB yönetimi, bu kez şarkıcı Teoman'la anlaştı.

İBB, sahneye çıkardığı Teoman için ise toplam 300 bin lira ödeme yaptı

CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!

İBB'ye tepkiler
Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, bütçe sıkıntısı çektiğini söyleyen İBB yönetimine "bu kadar para mı ödenir?" şeklinde eleştiriler geldi.

İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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