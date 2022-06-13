Bitcoin ve kripto paralar Fed faiz kararı öncesi darbe yedi!

Bitcoin ve kripto paralar Haziran ayı Fed faiz kararı öncesi yeni satış dalgasına girdi. Terra Luna Coin krizi sonrası eriyen piyasa hacmi, son düşüşle beraber 1 trilyon dolar düzeyine yakınsadı.BİTCOİN FED'E AŞIRI DUYARLILIK GÖSTERİYORABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere artan enflasyon baskısı nedeniyle, merkez bankalarının Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından döneceği sinyalleri ve adımları gelmesiyle beraber, riskli varlıkların lideri konumunda bulunan Bitcoin ve kripto paralar 2022 yılında satış baskısı içerisine girdi.KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?Covid-19 döneminde tarihte emsali görülmemiş bir şekilde oluşan bol likiditenin etkisiyle yükselen kripto paralar, o dönem neden yükseliyorsa şimdi de benzer nedenden düşüş kaydediyor.Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının varlık alımlarını sonlandırma, faiz artırımı ve bilanço küçültme hamlesi şeklinde devam eden sıkı para politikası adımlarını güçlendireceği beklentisi kripto para piyasasında etkisini gösteriyor.BEKLENTİLERİ AŞAN ENFLASYON RİSKLİ VARLIKLARA SATIŞ GETİRDİDünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de enflasyon Fed'in varlık alımlarını sonlandırma, faiz artırım ve bilanço küçültme adımlarına rağmen 1 aylık aranın ardından yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde gelmesi kripto paralar öncülüğünde riskli varlıklara satış getirdi.Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1,5 daraldı. Bu durum sıkı para politikalarının güçleneceği ortamda resesyon (Ekonomik durgunluk) beklentilerini güçlendirdi.EKONOMİSTLERİN STAGFLASYON SÖYLEMLERİ ARTIYORHem yüksek enflasyon hem de resesyonun beraber görülme durumu ABD ekonomisi için yeni kriz çanlarının çalmasına (Stagflasyon) neden oldu. Tüm bu gelişmeler riskli varlıklardan çıkışı, beraberinde getirirken güvenli limanlara doğru yönelimi artırdı. Nitekim riskli varlıkların lideri konumunda yer alan kripto paralar ise en çok değer kaybeden varlıklar oldu.ABD ENFLASYON VERİSİ ÖNCESİ BİTCOİN PSİKOLOJİK EŞİĞİN ÜZERİNDEYDİABD enflasyon verisinin açıklanması öncesinde 30 bin dolar psikolojik düzeyinin üzerinde yer alan Bitcoin, rakamlarının açıklanması sonrası bir miktar satış yedi.Ancak analistlerden Fed'den daha güçlü sıkı para politikası adımları gelebileceği yönünde açıklamaların gelmesi sonrası yeni haftaya da satış dalgası derinleşti ve BTC yüzde 16'nın üzerinde değer kaybıyla 25 bin dolar düzeyinin altına sarktı.KRİPTO PARA PİYASASININ DEĞERİ ERİYORTERRA Luna Coin krizi sonrası yaklaşık 900 milyar dolar değer kaybeden kripto para piyasasında Fed fazi kararı öncesi 150 milyar daha buhar oldu.ETHEREUM'DAKİ SATIŞ DAHA SERT OLDUABD enflasyon verisi 1.750 dolar bandının üzerinde hareket eden en büyük 2. kripto para Ethereum bugün toplamda yüzde 35'in üzerinde kayıpla 1.295 doları gördü.HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK?Sıkı para politikası adımları sonrası ABD'de enflasyon Nisan ayında düşüş sinyali vermişti. Ancak 1 ayın ardından enflasyonun yeniden köpürmesi Fed'in bir sonraki 3 toplantı da 50'şer baz puan faiz artırımı yapabileceği beklentilerini artırdı.Fed faiz kararı açıklamasını 15 Haziran akşamı saat 21:00'da yapacak. Fed'in bu toplantısında 50 baz puan faiz artırım yapması bekleniyor.TERRA LUNA COİN KRİZİ 'GÜVENİLİRLİK' HİKAYESİNİ BİTİRDİ: NE OLMUŞTU?Terra USD (UST) kripto para piyasasında dolara endeksli en güvenilir stabil coinlerinden birisi olarak adlandırılıyordu. Bu coin 1 dolar 1 UST olacak şekilde bir kripto sabitiydi. Bugüne kadar birçok stabil coinde bu çalıştı.Ancak UST hiç beklenmedik bir şekilde biranda tepetaklak oldu. 1 dolar olması hatta Bitcoin düştüğü dönemde daha da değerli olması gereken stabil coinin 0.2 doların altına sarkması yatırımcı güvenini oldukça sarstı.Yine aynı grubun kripto parası olan ve ilk 10'da yer alan en güçlü ve güvenilir kripto paralar arasında gösterilen Terra Coin (LUNA) yüzde 99'un üzerinde değer kaybederek 1 centin altına sarktı. LUNA sadece bir kaç gün önce 85 dolardan işlem görüyordu. Önceki aydaki değeri ise 119 dolardı.Piyasanın önemli ve güvenilir olarak adlandırılan kripto paralarından birinde ve stabil coinde yaşanan bu deprem 'Güvenilebilirlik' hikayesini bitirdi.