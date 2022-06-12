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MBS açıkladı! Bir askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in de şehit olduğunu açıkladı. Teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34), Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Ekleme: 12.06.2022 - 00:35 Güncelleme: 12.06.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
MBS açıkladı! Bir askerimiz şehit oldu!
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Şehit Demir'in, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Yaşar, annesi Suriye ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehidin, Seda Demir ile evli olduğu, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in cenazesinin, bugün ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından İnkur Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.


Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekatında K. Irak'ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise paylaşımında, şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek, "Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Gökhan DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MBS açıkladı! Bir askerimiz şehit oldu!

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