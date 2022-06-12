Başkan Erdoğan Van'da gençlerle buluştu

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan mesajlar:

Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim.

Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. Buyrun işte gençler burda. Hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek genç üye sayısına sahibiz. 1.5 milyon gençlik kolları üyemiz var. Şu an da üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kolunda da üye sayımız çok yüksek. 3 buçuk 4 milyon kadın üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimzin üye sayısına ulaşamazlar.

'KASIM AYINDA SEÇİM YOK'

Bay Kemal diyor ki seçim tarihini açıkla. Neyi açıklayacağım seçim tarihi belli. Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. Biz yola Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.

YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ

Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'de senatoda Türkiye'nin aleyhine konuşma yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler. Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur. Kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuz zaman Ruslara karşı diyorlar. Ukrayna'ya karşı Ruslara ne yaptınız.

Her şeyleri yalan. Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile sene 63 o günden bu güne hala oyalıyorlar. Aslında 59'da başladı ama hep oyaladılar. Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var.

Adana'da yaptığımız gençlik şöleninde hem katılım hem coşku bambaşkaydı.

Fetih şöleninde 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanı'nda topladık. Muhalefet Maltepe'de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz.

2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak ama sizden (gençlerden) büyük bir gayret istiyorum. Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.

Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.

15 Temmuz Darbesi'nde doğrudan canımıza kastedildiğinde yanımızda gençler vardı. Bay Kemal kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bi yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik.