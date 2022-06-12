Ankara'da korkunç görüntüler! Sel başkenti yıktı geçti!

Başkent Ankara son günlerde sel felaketi ve yaşanan sorunlarla boğuşurken birçok noktadan mağduriyet, esaret ve can pazarı görüntüleri geldi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan vatandaşlardan İlkay Yiğit'ten de acı haber geldi.

Ankara üzerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.İLKAY YİĞİT'İN DERE KENARINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAnkara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.BAŞKENT ANKARA'DA BİRÇOK NOKTADA ESARETKentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı. Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.ÇANKAYA CADDELERİ NEHRE DÖNDÜSağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLUŞiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.İNANILMAZ GÖRÜNTÜLERCeyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Yük asansörü, eşya taşıdığı sırada yan binaya devrildi.ÇOK SAYIDA MADDİ HASAR HABERİÇatının çarptığı binadaki bazı dairelerin camları kırıldı, binanın dış cephesinde hasar oluştu. Çatıdan ve çarptığı binadan kopan parçalar park halindeki diğer araçlarda maddi hasara yol açtı. Polisin önlem aldığı caddede ekipler temizlik çalışması başlattı.Alacaatlı'da bir nakliye firmasına ait yük asansörü, eşya taşıdığı sırada yan binaya devrildi.TRAFİK KİLİTLENDİGenelkurmay Kavşağındaki alt geçidin suyla dolması üzerine bu yol trafiğe kapatıldı. Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümünde de trafik kesildi.CADDELER TANINMAYACAK HALDEMamak'ta su baskını yaşanan caddede sürüklenen aracın altında bir kişi kaldı. Yaralanan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Etimesgut Devlet Mahallesi alt geçidinde 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Molozlar ve taşlar caddelere sürüklendi.AFAD YOĞUN ÇALIŞIYORAFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor. Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin, yoğun yağış nedeniyle taşmasının ardından AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri, bölgede kayıp kişilerin olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, yağışta dereye sürüklenen araçları da kontrol ederek tedbir amaçlı arama yapıyor.

5 ÇOCUK KURTARILDIAFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden sağanak yağışa ilişkin ihbarlarının geldiği, Çankaya'da yarım saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtildi.Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, akşam saatlerinde başlayacak aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı ilçelerine turuncu ikaz verildiği ve diğer ilçelere ise sarı ikaz uyarısı yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:'Saat 21.30 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaşmıştır. İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.Olay bölgesine, Ankara İl AFAD'dan 30, JÖAK'tan 23, itfaiyeden 20, İHH'dan 7, AKUT'tan 17, ANDA'dan 12 olmak üzere toplamda 109 kişilik ekip yönlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 6 iş makinası da çalışmalarda yer almaktadır.'BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısında, Ankara ve çevresinde etkili olan sağanağa ilişkin son durumu paylaştı.Sağanak nedeniyle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Çataklı, özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.Çataklı, 'İl genelinde 1939'u 112 üzerinden itfaiyeye, 278'i AFAD il müdürlüğüne olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi... İnsanların mahsur kalmalarına yönelik ihbarlar da oldu.' diye konuştu.'Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak'Bakanlık Sözcüsü Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın gece yarısından sonra yine etkili olmasının beklendiğini vurguladı.Çataklı, gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Çataklı, öğle saatlerinden sonra da Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanabileceğini söyledi.'Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde meteorolojinin yarın da dahil olmak üzere bir uyarısı var' diyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurguladı.