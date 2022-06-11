Meteoroloji’den sarı alarm!

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken yağışın, bugün gece yarısından sonra ve yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Türkiye'nin etkisi altında olduğu yağışlı havanın önümüzdeki haftada da devam edeceğini söyledi. Şahbaz, 'Yağışlar gök gürültülü sağanak olacağı için sel ve su baskınına neden olabilir. Yıldırım, dolu, hatta geniş, düzlük alanlarda hortum yapma potansiyeli de var. Riskli bir hava diyebiliriz' ifadelerini kullandı.Şahbaz, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Dün geceden itibaren yurdun kuzeybatısından gelen bir yeni yağışlı sistemin etkisi altına girildiğini belirten Şahbaz, 'Bu yağışlı sistem üç gün boyunca yurdun büyük bir kesimini etkisi altına almaya devam edecek. Pazar, pazartesi, salı günü özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç neredeyse her yer yağış alacak. Yağışlı sistemin gitmesinin ardından da 'bahar yağışları' dediğimiz gündüz ısınmasına bağlı yağışlar önümüzdeki hafta da yurdun iç kesimlerinde devam edecek.' diye konuştu.Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olabileceğini aktaran Şahbaz, 'Yağışlar gök gürültülü sağanak olacağı için sel ve su baskınına neden olabilir. Yıldırım, dolu, hatta geniş, düzlük alanlarda hortum yapma potansiyeli de var. Riskli bir hava diyebiliriz.' diye konuştu.Yarın Marmara'da Kütahya çevreleri, Afyonkarahisar'ın kuzeyinden itibaren, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Antalya'nın kuzeybatısının kuvvetli yağış alacağına işaret eden Şahbaz, pazartesi günü Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir hariç İç Anadolu'nun tamamı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu dile getirdi.Şahbaz, 'Yağış anında kuvvetli rüzgar yapma potansiyeli yüksek. Ege bölgesi için bir uyarımız yok ama bizim gök gürültülü sağanak yağış verdiğimiz her yerde vatandaşların dikkatli olmalarında fayda var.' ifadelerini kullandı.Başkentte ise bugün saat 23.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Şahbaz, 'Pazar ve pazartesi günü Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri şehir merkezi de dahil yine kuvvetli yağış sahasının içinde. Yani 3 gün, hatta salı günü şehir merkezinde pek beklemiyoruz ama daha çok kuzey kesimlerinde olmak üzere kuvvetli yerel sağanak olabilir.' dedi.Geçen hafta mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıkların ise bazı yerlerde mevsim normallerinin altına düştüğüne değinen Şahbaz, 'Sıcaklıklar önümüzdeki haftada da mevsim normalleri civarında seyredecek.' bilgisini verdi.Yarın Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde bir rüzgar beklediklerini belirten Şahbaz, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerektiğini söyledi.Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde, bu gece ve yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, yağışın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Marmara Denizi'nin batısında (Bandırma-Marmara Adası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesi'nde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Adana, Amasya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Yaloa, Karabüz ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların, bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur.'