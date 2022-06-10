  • USD: 17,20 - 17,23
  • EURO: 18,43 - 18,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SPK'dan yatırımcılara müjde!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı.

SPK'dan yatırımcılara müjde!
Ekleme: 10.06.2022 - 00:26 Güncelleme: 10.06.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
SPK'dan yatırımcılara müjde!
İŞTE SPK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA;

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;
Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,
Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;
a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20'sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,
b) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40'ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,
c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


SPK'dan yatırımcılara müjde!

Ekonomide yeni adım açıklandı!
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif kabul edildi!
SPK'dan yatırımcılara müjde!
BDDK'dan flaş açıklama! Kredi vadelerine yeni düzenleme geldi!
HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!
Başkan Erdoğan, Atina'ya Yunanca uyardı!
Beylikdüzü'nde metrobüs isyanı! Metrobüsün önünü kesti!
PKK destekçisi vekil, YPG/PKK'ya yardım için Sosyal Demokratlardan garantiler aldığını açıkladı!
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
CHP'li vekilin 'Padişah' provokasyonu tutmadı! Yalanı belgelendi!
AK Partili Turan'dan CHP'ye sert eleştiri!
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Başkan Erdoğan 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cesaretin varsa aday ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!
Ege'de nefes kesen tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu: EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor
Facebook hakkında şok iddia!

Facebook hakkında şok iddia!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!