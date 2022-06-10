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Murat Dalkılıç'tan Sitare Akbaş açıklaması

Oyuncu Sitare Akbaş (33) ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, önceki gün Beşiktaş'ta gerçekleşen bir davete katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 38 yaşınbdaki popçu, özel hayatı hakkındaki soruya yanıt verdi.

Ekleme: 10.06.2022 - 09:36 Güncelleme: 10.06.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Murat Dalkılıç'tan Sitare Akbaş açıklaması
Müzik çalışmalarından bahseden Murat Dalkılıç, “Bu sene albüm yapacağım. İki ayda bir single ile uğraşmak yerine direkt albüm yapmak istiyorum. Onun heyecanı daha güzel” dedi.

"SIKINTI YOK, GAYET İYİYİZ"

Oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş’ın yanında olmaması hakkında da konuşan şarkıcı, “Onun ayrı işleri var. Bu yüzden genelde çoğu davete tek tek gidiyoruz. Sıkıntı yok, gayet iyiyiz” ifadelerini kullandı.

"FİLM AĞIRLIKLI GİDECEĞİM"

Dizi ve film çalışmaları hakkında ise Dalkılıç, “Birkaç projemiz var. Hem sinema, hem de animasyon. Animasyon biraz daha uzun yıllarımızı alıyor. Film ağırlıklı gideceğim bir süre” şeklinde konuştu.
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