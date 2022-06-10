  • USD: 17,20 - 17,23
  • EURO: 18,43 - 18,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Bursa'da hareketli anlar yaşandı. Hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye baskın yapıldı. Görüntüler mide bulandırdı...

Ekleme: 10.06.2022 - 11:08 Güncelleme: 10.06.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...
Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı anlaşıldı...


Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye yansıdı.

İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.

Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

PARA CEZASI YAĞDI

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.
YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları
Başkan Erdoğan'dan Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalar
Yunanistan'ın korkusu! Başkan Erdoğan'ın sözleri panikletti, açıklama yapma derdine düştüler
Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Kira artış oranı sınırında 8 kritik madde öne çıkıyor
İşsizlik rakamları açıklandı
ABD'ye yaranmaya çalışan Yunanistan dünyaya rezil oldu: İki ayda iki kez çark etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir
Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Kilit isim İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İtalya'da helikopter kazası: Dört Türk kayıp
Tribün liderini öldürmüşlerdi! Kanlı infazın nedeni belli oldu!
Savcıyı vuran silah 'İnönü' yalısından! Tetiğe basan isim tespit edildi!
Ekonomide yeni adım açıklandı!
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif kabul edildi!
SPK'dan yatırımcılara müjde!
BDDK'dan flaş açıklama! Kredi vadelerine yeni düzenleme geldi!
HDP'den yeni provokasyon: Öcalan için yürüyecekler!
Başkan Erdoğan, Atina'ya Yunanca uyardı!
Beylikdüzü'nde metrobüs isyanı! Metrobüsün önünü kesti!
PKK destekçisi vekil, YPG/PKK'ya yardım için Sosyal Demokratlardan garantiler aldığını açıkladı!
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!