Akıllara durgunluk veren cinayet!

İZMİR'de iki aile arasında köpek nedeniyle başlayan sürtüşme dün cinayetle sonlandı. Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta yaşandı. Ali İhsan K., bir kaç gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek'e, 'Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor' diyerek uyardı. Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında tartışma çıktı.Dün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce evindeki tabancasını alan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.