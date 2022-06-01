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Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor!

Hükümet, sağlık hizmetlerinde tarihi bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşmalarını kanser, kalp ameliyatı gibi belli branşlarda sınırlı tutan özel hastaneler artık migrenden karın ağrısına kadar bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece belli branşta yapılan anlaşmaları sona erdirirken, tüm vatandaşların sözleşmeli hastanelerden bütün branşlarda eşit şekilde hizmet almasını sağlanacak.

Ekleme: 1.06.2022 - 18:32 Güncelleme: 1.06.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bin 419 özel, 875'i kamu, 135'i üniversite olmak üzere 2 bin 429 hastane ile anlaşması bulunuyor. Özel hastanelerin sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi bulunuyor. Bu hastanelere başvuru oranı da özel hastanelere yapılan başvuruların sadece yüzde 1'ine tekabül ediyor. Özel hastaneler mevcut uygulamada, kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında tedavi sunuyor. Diğer branşlarda anlaşma olmadığı için de vatandaşlar mağduriyet yaratıyor.

TETKİK, TAHLİL, TEDAVİ ALINACAK
Yeni düzenlemeyle vatandaşların tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavi almaları sağlanacak.
Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılması kemoterapi hastalarının tedavisinde engel teşkil etmeyecek.
SGK sözleşmeleri gereğince, bahse konu hastanelerin sözleşmelerini devam ettirmek istememesi durumda dahi yatarak tedavileri devam eden hastalar ile belirli bir program dahilinde devam eden fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, 'Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır' denildi. Örneğin özel hastanede cildiyeye giden bir vatandaş muayene ücreti 750 liraysa, bunun 500 lirasını devlet karşılayacak, hastane sadece 250 lirasını doğrudan vatandaştan alabilecek.

7 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURULACAK
Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının yeni düzenleme kapsamında 7 Haziran 2022'ye kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Sözleşmeler 1 Haziran'dan itibaren geçerli sayılacak. Ayrıca 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacak.
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