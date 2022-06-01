MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!" diyerek Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.