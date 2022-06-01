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ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

Silah edinmenin serbest olduğu ABD’de silahlı saldırılara her gün yenisi ekleniyor. Ülkede sadece 3 günde 30 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. ABD polisinin siyahilere yönelik ırkçı tavrı ve aşırı güç kullanımı da bitmek bilmiyor.

Ekleme: 1.06.2022 - 11:55 Güncelleme: 1.06.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!
Sivil silahlanmanın en yüksek olduğu ülke ABD'de yaşanan silahlı saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Teksas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği trajik okul saldırısının acısı henüz tazeyken, söz konusu saldırıdan sonraki birkaç gün içinde, ülke çapında silahlı şiddet nedeniyle 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yalnızca Philadelphia şehrinde 13 kişi olmak üzere Amerika'da düzinelerce kurban, ülkenin dört bir yanına yayılan silahlı şiddetin kurbanı oldu. Hafta sonu 37 yaşındaki Gerald Parks ve 9 yaşındaki oğlu Jamel, yemekten dönerken arabalarında vurularak öldürüldü. Chicago'da hafta sonu en az altı kişinin öldüğü ve 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Önceki gün meydana gelen başka bir olayda da açık havada düzenlenen partiye ateş açılması sonucu iki kadın hayatını kaybetti, 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde ise dört kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ayrıca Brooklyn, Tampa, Memphis, Fresno ve Atlanta gibi şehirlerde de silahlı saldırılar sonucu ölümler olduğu kaydedildi.

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!


HAMİLE KADINA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Öte yandan ABD polisinin siyahilere yönelik ırkçı tutumları ve aşırı güç kullanımı da bitmek bilmiyor. Kansas City polisinin, çalıntı bir aracı ararken siyahi hamile kadına 5 kez ateş ettiği bildirildi. Yerel medyanın haberlerine göre, geçen cuma günü otomobil hırsızlığı ihbarı alan iki polis, kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında söz konusu çalıntı otomobili teşhis etti. Polisler otomobile yaklaşırken, araçtaki 26 yaşındaki hamile siyahi kadın Leonna Hale, ellerini havaya kaldırarak silahsız olduğunu gösterdi. Olay anını görüntüleyen bir görgü tanığı, kadının elleri havada olmasına rağmen 5 kez vurulduğunu ve daha sonra da yerde kanlar içerisinde yatarken kelepçelendiğini belirtti. Yaralanan siyahi kadın hastaneye kaldırıldı.
Kanada'da tabanca almak yasaklanacak

Kanada hükümeti, bireysel silahlanmaya karşı şimdiye kadarki en sert adımlardan birisini atmaya hazırlanıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tabanca alıp satmayı tamamen yasaklayacak bir yasa hazırladıklarını açıkladı. Yasa, mevcut tabanca ruhsatlarının birden bire iptal edilmesini öngörmese de, satın almayı yasa dışı hale getirecek. Ev içi şiddet kaydı bulunanların silah ruhsatları da yasayla birlikte ellerinden alınacak. Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.
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