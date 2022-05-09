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Yeni Ford E-Transit Custom tanıtıldı! Sadece Türkiye'de üretilecekl!

Nisan ayında Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’ndan hattan indirme töreni gerçekleşen E-Transit’ten sonra, Ford’un bir diğer tam elektrikli ticari modeli E-Transit Custom da tanıtıldı. Araç sadece Türkiye'de üretilecek.

Ekleme: 9.05.2022 - 15:40 Güncelleme: 9.05.2022 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Yeni Ford E-Transit Custom tanıtıldı! Sadece Türkiye'de üretilecekl!Ford'un Avrupa'ya yönelik ikinci tam elektrikli ticari modeli E-Transit Custom üzerindeki örtüyü kaldırdı. E-Transit'in ardından markanın 2024 yılına kadar sunacağı tam elektrikli dört ticari aracın ilki olan E-Transit Custom, Avrupa'nın bir tonluk ticari araç segmentinde rekabet edecek.

Yapılan açıklamaya göre, tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek. Aracın, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan, geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla 2 milyar euroluk tutarındaki Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımına imza atmıştı.

Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ‘Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itibaren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Verilen bilgiye göre, Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 87'sinin üretimini Kocaeli'de gerçekleştiren Ford Otosan, Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'i geçtiğimiz aylarda seri üretim için hattan indirmişti.

Yeni Ford E-Transit Custom tanıtıldı! Sadece Türkiye'de üretilecekl!

'AVRUPA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI'

Elektrikli araç hakkında konuşan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, 'E-Transit Custom, Avrupa'daki ticari araç operasyonlarımızın bir dönüm noktası ve Ford Pro hedeflerimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda son derece önemli bir adımı temsil ediyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracı tam elektrikli bir versiyon kazanırken, Ford Pro'nun tek noktadan üretkenliği artıran hizmetleriyle destekleniyor' değerlendirmesinde bulundu.

GÜCÜNÜ DIŞA AKTARABİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, tam elektrikli E-Transit Custom 380 kilometre menzil sunuyor. Aracın, ProPower Onboard teknolojisi ile gerektiğinde aydınlatma ve elektrikli cihazlar için dışa aktarılabilir güç de sağlayabileceği aktarıldı.

Ford, 2024'e kadar Transit Custom ve Transit Courier ile Tourneo Custom ve Tourneo Courier modellerinin elektrikli versiyonlarını da yollar çıkaracak.
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