Ömer Çelik'ten İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'nde Türk vatandaşlara saldıran PKK yandaşlarına kınama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama geldi. Terör örgütü yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırmasını kınayan Çelik önemli mesajlar verdi.AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şunları söyledi; İsviçre'nin Basel Kentinde düzenlenen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali” PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir.BİR TEPKİ DE DIŞİŞLERİ'DENDışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.Dışişleri Bakanlığından, İsviçre'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, 'İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz' ifadeleri kaydedildi.NE OLMUŞTU?İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali düzenlenmişti. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine atmıştı. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.