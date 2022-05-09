  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik'ten İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'nde Türk vatandaşlara saldıran PKK yandaşlarına kınama!

İsviçre'de Türk vatandaşlarına saldıran terör örgütü PKK yandaşlarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama mesajı geldi.

Ekleme: 9.05.2022 - 16:50 Güncelleme: 9.05.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik'ten İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'nde Türk vatandaşlara saldıran PKK yandaşlarına kınama!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama geldi. Terör örgütü yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırmasını kınayan Çelik önemli mesajlar verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şunları söyledi; İsviçre'nin Basel Kentinde düzenlenen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali” PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir.

Ömer Çelik'ten İsviçre'deki '23 Nisan Festivali'nde Türk vatandaşlara saldıran PKK yandaşlarına kınama!

BİR TEPKİ DE DIŞİŞLERİ'DEN

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.

Dışişleri Bakanlığından, İsviçre'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, 'İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz' ifadeleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali düzenlenmişti. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine atmıştı. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alparslan Kuytul tutuklandı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Balon patladı artık
Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi!
İETT’de araç arızaları tam gaz devam ediyor!
Başkan Erdoğan'dan mülteci mesajı:
İstanbullular Pazartesi'ye yine bir metrobüs arızasıyla başladı!
CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!
TikTok kullanıcısının çektiği video peşine takılan muhalefeti pişman etti!
CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
İmamoğlu, İBB bütçesiyle yaptırılan Trabzonspor atkılarına kendi ismini yazdırdı!
Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
İşte mülteci provokasyonuna ilişkin belgelerle 5 yalan, 5 gerçek!
Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Emniyetin Bpzkurt raporuna ulaşıldı!
Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

Mega kuraklık nedeniyle göller kurudu! Ceset yuvası haline geldi!

Mega kuraklık nedeniyle göller kurudu! Ceset yuvası haline geldi!

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu! İşte tüyle ürperten o detaylar!

Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu! İşte tüyle ürperten o detaylar!

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!