Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu! İşte tüyle ürperten o detaylar!

Fransız kahin Michel de Nostradame yani bilnen adıyla Nostradamus, Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri... Yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise ortaya çıkan el yazması kehanetleri...2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalınan Nostradamus kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap, Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı.Yaklaşık 15 senedir kayıp olan 'Profetie di Michele Nostradamo' adlı kitabın, çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve bir bit pazarında satıldığı belirtiliyor. Sonrasında Almanya'ya ulaşan 500 sayfalık Latince eser, bir açık artırmada satışa çıkarıldı.Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir müzayede evi geçen yıl kitabı açık artırmaya çıkarınca İtalya'nın kültürel miras koruma ekipleri eserin izini buldu. Müzayede evinin internet sitesinde yayımladığı fotoğraflardan birinde, kitabın üzerindeki bir damga görülüyordu. Bu damga, 1991'de Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ne dahil edilen SS. Blasi Cairoli del Urbe Kütüphanesi'ne aitti.Bu bulgu üzerine İtalyan Carabinieri güçlerine bağlı Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı, Alman makamlarıyla temasa geçerek eserin iadesini istedi. 12 bin euro açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan kitabın satışı durduruldu. Almanya'da yapılan incelemelerde de söz konusu kitabın İtalya'dan çalınan el yazması eser olduğunu teyit edince iade işlemleri başladı.Nostradamus 1555'te yayınlanan ve 942 şiirsel dörtlük içeren ünlü kitabı 'Les Propheties'te iklim değişikliğinin daha da kötüleşeceğini ve yükselen sıcaklıkların denizlerdeki balıkları 'yarı pişmiş' hale getireceğini ifade etti.Nostradamus kitabının bir başka bölümünde de şöyle yazmıştı:'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecekKırk yıl her gün görülecekKuru toprak daha da kavrulacakGörüldüğünde büyük sel olacak.Fransız astrolog yıkıcı sellerin yakın gelecekte dünyayı vuracağını öne sürmüştü.Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.Nostradamus'un kehanetleri arasında Fransa ile ilgili ürküten bir detay bulunuyor. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini iddia ediyor.. Diğer yandan Avrupa'da Rus işgalinin çoktan başlamış olduğu gibi söylemler Nostradamus'un kehanetine işaret ediliyor...Bu yıl Birleşmiş Milletlerin 'insanlık için kırmızı kod' olarak adlandırılan raporunda da doğal afetlerin daha sık ve yoğun olacağı uyarısında bulunulmuştu. BM Dünya'nın önümüzdeki 20 yıl içinde 1.5 derece ısınmasının muhtemel olduğu konusunda uyarmıştı. Bilim insanları ise bunun bu yıl ile 2040 arasında olacağına inanıyor.ABD Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nde kıdemli bir iklim bilimcisi olan raporun ortak yazarı Linda Mearns, 'Daha da kötüye gideceği garanti ediliyor' dedi. 'Güvenli bir alan göremiyorum... Kaçacak bir yer yok, saklanacak hiçbir yer yok.' açıklamalarında bulunmuştu.'Üç gece gökten büyük bir ateş inecek Sebep hem sersemletici hem de harikulade görünecek az sonra deprem olacak.'Nostradamus'un bu sözlerinin, dünyanın yangınlara ve büyük yıkımlara neden olabilecek çok sayıda asteroid tarafından vurulacağı olarak yorumlandı.Bilimsel olarak NASA bu olayın gerçekleşmesi için 2021 yılının daha mümkün olduğunu dile getirirken, ünlü astrolog 2022 senesini işaret etmişti.Nostradamus'a göre, insanlar iklim değişikliğinden etkilenen doğal kaynaklar için savaştıkça, kitlesel açlık da çatışmaların arttığını görecek.Nostradamus, kısmen doğal kaynaklara erişimin azalması nedeniyle fiyatlar arttıkça, insan ırkının 'umutsuzluk içinde' olacağını ve bazılarının yiyecek ve su gibi temel kaynaklar üzerinde savaş başlatmak için harekete geçeceğini iddia etti.Nostradamus, insanların yapay zeka teknolojisinin yükselişiyle 'ölümsüz' hale geleceğini öne sürdü.'Ay yüksek dağın üzerinde gece doluYalnız bir beyne sahip yeni bilge görür:Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi,Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte'Nostradamus'un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi, 'yeni bilge' kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı… Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi.Halen birçok ülke Rusya'nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Moskova'dan uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir açıklama gelmedi.Dünya medyası, '3. Dünya Savaşı geliyor' başlıklarıyla gelişmeleri okurlarıyla paylaşırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'yı getirdi…11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve 'Balkanlar'ın Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga'nın Rusya'yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.Dünya medyası, '3. Tüyler ürperten detaylar...Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise 'Dünya'nın Lordu' olacağını iddia etmişti.İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, 'Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek' demişti.İngiliz tabloid gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Baba Vanga'nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov'a yaptığı da kaydedildi.Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan BABA VANGA, 1996'da Covid-19'un patlak vereceğini tahmin ettiği iddia edilen önemli kahinlerden biri olarak tanınıyor.Görme kaybı yaşayan Baba Vanga'nın, koronavirüs hastalığını (Covid-19) yıllar önce 'her yanımızı saracak' konusunda uyardığına inanılıyor. Daha çok Baba Vanga olarak bilinen Vangeliya Pandeva Gushterova, birçok kişi tarafından kehanet ve ruhlarla temas konusunda Bulgaristan'ın önde gelen otoritesi olarak kabul edilir.Baba Vanga'nın 1996'da 84 yaşında ölmeden önce Çin'de 2019'da başlayan koronavirüs pandemisini öngördüğü söyleniyor. DailyStar.co.uk'ye göre, 1990'larda Baba Vanga ile tanışan bir kadın kehanet haberleriyle öne çıktı.Her yıl 100.000'den fazla kişinin, psişik ve şifacı olarak yeteneklerini araştırmak için Baba Vanga'yı ziyaret ettiği ve genellikle geleneksel tıbbın başarısız olduğu rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olan bitkisel ilaçlar reçete ettiği bildiriliyor. Psişik yeteneğinin benzersiz yönlerinden biri şefkatiydi; kendisine gelen bilgilerin bir insanın hayatını alt üst edebileceğinin kesinlikle farkındaydı. Bu nedenle, eğer haber yıkıcı olacaksa kendini tutuyor ya da alıcının bunu ancak tahmin gerçekleştiğinde ve gerçekleştiğinde anlaması için mesajını kodlayarak veriyordu.Bulgar psikiyatri ve psikoterapi profesörü Georgi Lozanov'a göre, Baba Vanga, yalnızca tahminlerinin çok sayıda olmasıyla değil, aynı zamanda bu tahminlerin yüzde 85'lik bir oranla dikkate değer doğruluğuyla da biliniyordu. Tahminlerinden hangisi gerçekleşti? Joseph Stalin'in hapsedilmesiyle sonuçlanan ölüm yılını tahmin etmekten, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne ilişkin tahminlerine kadar, onun daha iyi bilinen ve doğru kehanet anlayışlarından bazıları şunlardır:1989'da Baba Vanga, 11 Eylül trajedisini şu uğursuz sözlerle öngördü: 'Korku, dehşet! Amerikan kardeşler, çelik kuşların saldırısına uğradıktan sonra düşecekler. Kurtlar çalılıkta uluyacak ve masum kan fışkıracak'- 1986 Çernobil faciası- Prenses Diana'nın ölümü- Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batması- 2004 Tayland tsunamisini tahmin etti- Kuzey Kore'nin 2012'de Güney Kore'ye Saldırısı- 2016'da Baba Vanga, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Afrika kökenli Amerikalı başkanı Barack Obama'nın seçilmesini öngördü.- 2018'de Vanga, Çin'in ABD'yi geçerek iktidara geleceğini tahmin etti.- Kendi ölümünün kesin tarihi ve meme kanserinden ölüm nedenini tahmin etti.- Nostradamus kehanetleri yıllar sonra ortaya çıktı! Tüyler ürperten detaylar...- 11 Ağustos 1996'daki ölümüne rağmen Baba Vanga, 2019 ve 2020 için şu tahminlerden bahsetti:- Daha fazla tsunami ve deprem Asya ve Güneydoğu Asya'yı vurdu.- Rusya'ya bir göktaşı düşecek.Ayrıca 2100 yılına kadar insan ırkının yeni bir enerji kaynağı olarak yapay bir güneş geliştireceğini öngördü. Ayrıca Vanga'nın, yaşlanmayı ve hastalıkları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak insanların teknolojiyle birleşeceği bir zamanı tasavvur ettiği bildiriliyor. Nihayetinde, Baba Vanga'nın öngörülerine göre bildiğimiz haliyle Dünya'daki yaşam, insanlığın yeni bir güneş sistemine ilerlemesiyle 3797'de tanınmaz hale gelecek.Ünlü kör kahin; Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen Baba Vanga, 1996 yılında hayata gözlerini yumdu. Ancak tahminleri önümüzdeki yılları da kapsadığı için oldukça dikkat çekiyor ve gerçekleşen öngüleri nedeniyle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl, 2022'de neler yaşayacağımız konusunda Baba Vanga'nın öngörüleri ise oldukça dikkat çekici. İşte o 6 uyarı…Ünlü psişik, 2004 tsunamisini öngördü ve büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanların yok olacağını ortaya koydu. Baba Vanga, 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinin yoğun sel felaketlerinden etkileneceğini tahmin ediyor.Bir araştırma ekibi, Sibirya'da şimdiye kadar donmuş olan ölümcül bir virüs keşfedecek. Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri nedeniyle söz konusu virüs salınacak ve hızla kontrolden çıkacak. Salgınların artacağına dair bu öngörü, dünyanın gündemini uzun süredir meşgul ediyor.Şaşırtıcı olan şu ki; buzullardaki kütleler üzerinde çalışan bilim insanları, Temmuz 2021'de Çin'deki Tibet Platosu'ndan alınan iki buz örneğinde yaklaşık 15.000 yıllık virüsler buldular. Donmuş kaldıkları için hayatta kalan bu virüslerin çoğu, daha önce keşfedilmiş virüslere benzemiyor.Birçok şehir bu yıl içme suyu kıtlığından etkilenmeyi bekleyebilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun susuz kalma mücadelesine neden olacak. Aslında birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için başka çözümler bulmak zorunda kalacak. Özellikle küresel ısınma ile birlikte su kaynaklarındaki sıkıntı, dünyanın birçok yerinde daha büyük sorun haline gelebilir.'Oumuamua' olarak bilinen bir asteroid, uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek ve dünya dışı varlıklar, yere indiklerinde esir bile alabilirler! Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu öngörü, Baba Vanga'nın öngörülerini yorumlayanlar için oldukça dikkat çekici.Baba Vanga, Hindistan'daki kıyamet sahnelerini tahmin ediyor ve bölgedeki sıcaklıkların 50°C'ye ulaşacağına dikkat çekiyor. Çekirgeler daha sonra ekinlere ve tarım arazilerine saldıracak ve büyük bir kıtlığa neden olacak.Kahin, bu yıl insanların ekranların önünde her zamankinden daha fazla zaman geçireceğini öngördü. Teknolojiye giderek artan bağımlılığımız nedeniyle, birçok insan fanteziyi gerçekle tehlikeli bir şekilde karıştırmaya başlayacak. Ayrıca sanal gerçeklik de bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak ve insan yaşamları bu gerçekliğe doğru akacak.Bu tahminler kesinlikle ürkütücü olsa da, İngiliz gazetesi 'The Mirror', bunların %68'inin gerçekleştiğini doğruladı.