Mega kuraklık nedeniyle göller kurudu! Ceset yuvası haline geldi!

ABD Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nde mega kuraklık nedeniyle bir damla bile su kalmadı. Kuruyan gölün dibinde ise bulunan iskelet kalıntılarının insana ait olduğu öğrenildi.Ulusal Park Servisi'nden korucular bu korkunç keşif karşısında dehşete düştü. Las Vegas polisi, insan kalıntılarının rapor edilmesi için ilgili yere çağrıldı.Yerel yetkililer, ölen kişinin cinayete kurban gittiğini düşündüklerini dile getirdi. Cinayet Şubesi'nden Teğmen Ray Spencer, 'Bunun ateşli silah yaralanması sonucu gerçekleşen bir cinayet olduğunu düşünüyoruz' açıklamasında bulundu.Polis kurbanın kim olduğunu bilmese de kıyafetlerine dayanarak 1970-1980 yılları arasında öldürülmüş olabileceğine inanıyor.Yetkililer, kuraklık olmasaydı bu cesede asla ulaşamayacaklarını da dile getirdi.Bu gölde bulunan ilk ceset değil. Geçtiğimiz günlerde de bir varilin içinde yine bir ceset bulunmuştu. Yetkililer halen ölen kişinin kimliğini araştırıyor.Tüm dünyayı etkileyen küresel iklim krizi ABD'yi de vurmuş durumda. Özellikle Amerika'nın Batı kesiminde iklim krizi daha çok hissediliyor.Halkın artan su talebi bu durumu daha da perçilenmiş durumda. Suyun fazla kullanımı, kuraklığın mega boyutlara ulaşmasına neden oluyor.Bilim dünyası bölgedeki kuraklığı son 1200 yılın en büyük kuraklığı olara nitelendirdi. Aslında bu süreç yeni değil. Bölgedeki kuraklık seviyesi yaklaşık 20 yıldır alarm veriyor.Mead Gölü, Arizona'ya kadar uzanıyor. Bir zamanlar su kapasitesi açısından ABD'deki en büyük rezervuardı. Şimdi ise gölden geriye çorak bir toprak kaldı.