İBB ekipleri günlerdir Balat'ı temizlemiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana vatandaşa çile çektiren CHP'li Ekrem İmamoğlu yeni bir ihmal ile gündeme geldi.Haliç kıyısındaki Balat semtinde bulunan parkın İBB ekiplerince günlerdir temizlenmediği bildirildi.Parkı kullanan bir vatandaş, oluşan kirliliği ve çöp yığınını böyle görüntüledi: